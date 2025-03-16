Antalya'da ruhsatsız silah operasyonu: 8 gözaltı
Antalya'nın Serik ilçesinde, ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ruhsatsız silah ve mühimmat taşıyan ve bulunduran şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız 5 tabanca ve 11 av tüfeği ele geçirildi.
Ruhsatsız silahları bulunduran 8 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
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