Antalya'da Rus matruşkalarına ikinci saldırı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki matruşkalar yine saldırıya uğradı.

2014'te Konyaaltı Belediyesi'nce Bağımsız Devlet Topluluğu (BDT) ülkelerine yönelik açılan Dostluk Parkı’ndaki matruşkalara 2 ay önce boyalı saldırı yapılmıştı.

Rusların geleneksel oyuncağı olan 8 matruşkadan ikisi gece iki kişi tarafından kırıldı. Şüpheliler bebekleri kaldırıma fırlatıp küfür ederek kaçtı.



Konyaaltı Belediyesi yetkilileri ise saldırıyla ilgili yasal işlem başlattıklarını belirterek, matruşkaların bakım-onarımı için atölyeye taşındığını kaydetti

