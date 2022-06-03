Antalya'da Rus matruşkalarına ikinci saldırı

Antalya'daki Dostluk Parkı'nda bulunan Rus matruşkalardan ikisi kimliği belirsiz kişilerce kırıldı.

Haberler - DHA 03.06.2022 - 11:53

Antalya'da Rus matruşkalarına ikinci saldırı

'nın Konyaaltı ilçesindeki matruşkalar yine saldırıya uğradı.

2014'te Konyaaltı Belediyesi'nce Bağımsız Devlet Topluluğu (BDT) ülkelerine yönelik açılan Dostluk Parkı’ndaki matruşkalara 2 ay önce boyalı saldırı yapılmıştı.

Rusların geleneksel oyuncağı olan 8 matruşkadan ikisi gece iki kişi tarafından kırıldı. Şüpheliler bebekleri kaldırıma fırlatıp küfür ederek kaçtı.

Konyaaltı Belediyesi yetkilileri ise saldırıyla ilgili yasal işlem başlattıklarını belirterek, matruşkaların bakım-onarımı için atölyeye taşındığını kaydetti

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