Antalya'da Rus turist falezlerden düştü

İhbar üzerine bölgeye gelen deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, falezlere yaklaşamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi.



İtfaiye ekiplerince önce kayalık bölgeden plaja taşınan turist, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından vatandaşların da yardımı ile sağlık ekiplerinin bulunduğu parka taşındı.



Yaralı kadın, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.