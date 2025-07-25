Antalya'da Ruslar birbirine girdi: Bir kişi öldü, iki kişi tutuklandı

Olay Alanya'da yaşandı. Mahmutlar Mahallesi 209 Numaralı Sokak'ta 23 Temmuz saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, Rus Andrey Makarov ile aynı ülke vatandaşları Nuzhdin Konstantin ve Kirill Chernyshov arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri Makarov'u yerde sırt üstü, ağır yaralı halde buldu.

Hayati tehlikesi bulunan ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Makarov, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Makarov, hastanede yaşamını yitirdi.

Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışma ile olaya karışan Rusya vatandaşları Nuzhdin Konstantin ve Kirill Chernyshov, evlerinde gözaltına alındı.

Nuzhdin Konstantin ve Kirill Chernyshov, karakoldaki işlemlerinin ardından dün öğle saatlerinde Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. iki şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.