Antalya'da rüşvet operasyonu
16.11.2025 11:42
AA
Antalya'da iş insanından rüşvet aldığı öne sürülen bir kişi jandarma tarafından suçüstü yapılarak gözaltına alındı.
Antalya'nın Serik ilçesinde iş insanından rüşvet aldığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
İş insanı Ü.Ş, eski CHP Serik İlçe Başkanı Y.E.'nin bir kurumda işini yapma karşılığında kendisinden 400 bin lirası peşin 1 milyon lira talep ettiği iddiasıyla Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.
Başsavcılığın koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında seri numaraları belirlenen banknotları alan Y.E, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, ifade işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.