Antalya'da rüşvet soruşturması: Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

İş insanı Ü.Ş, eski CHP Serik İlçe Başkanı Y.E'nin bir kurumda işini yapması karşılığında kendisinden 400 bin lirası peşin 1 milyon lira talep ettiği iddiasıyla Serik Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Başsavcılığın koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında seri numaraları belirlenen banknotları alan Y.E, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Eski CHP Serik İlçe Başkanı Y.E. ile birlikte suça karıştığı iddiasıyla DSİ Antalya 13. Bölge Müdür Yardımcısı T.A. ve Serik DSİ İşletme ve Bakım Mühendisi A.A.A. da Jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen eski CHP Serik İlçe Başkanı Y.E. ve DSİ Antalya 13. Bölge Müdür Yardımcısı T.A. tutuklanırken, Serik DSİ İşletme ve Bakım Mühendisi A.A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.