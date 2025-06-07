Antalya’da Şafak-07 operasyonu

Antalya’da 28 adrese eş zamanlı düzenlenen "Şafak-07 Huzur-3" operasyonunda 10 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Antalya’da Şafak-07 operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, suçların önlenmesi ve aydınlatılması amacıyla kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Muratpaşa ilçesinde 28 ayrı adrese eş zamanlı olarak "Şafak-07 Huzur-3" operasyonu düzenlendi.

ÇOK SAYIDA ELE GEÇİRİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü birimlerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, yapılan aramalarda 7 adet pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 129 adet kartuş, 100 adet fişek ile 9 gram esrar ele geçirildi.

kapsamında 10 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

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