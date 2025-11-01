Antalya'da safari araçları çarpıştı: Yaralılar var
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, turistleri taşıyan iki safari aracının çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi Kır mevkisinde Ahmet K.'nin kullandığı safari aracı ile Çağrı D. idaresindeki safari aracı çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, safari araçlarında bulunan 8'i turist 9 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı.
