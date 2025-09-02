Antalya'da sahte altın iddiasına tutuklama

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı ilçesindeki bir kuyumcuya sahte altın satıldığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Belirlenen adrese yapılan baskında, dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler A.Y. ve M.S.D. yakalandı.



Şüphelilerin üst aramalarında 3 sahte altın zincir ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

