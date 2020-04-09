Antalya'da Saklıkent Kayak Merkezi'ne kar yağdı

Antalya'da şehir merkezine 50 kilometre uzaklıkta, Beydağları'ndaki Bakırlıtepe mevkisine 1971'de dönemin valisi Hüseyin Öğütçen öncülüğünde kurulan Saklıkent Kayak Merkezi'nde dün etkili olan yağmur, gece saatlerinde itibaren yerini kara bıraktı.

Acemi, orta seviye ve profesyoneller için 4 pistin bulunduğu Saklıkent'in alt kesimlerinde 5 santimetre civarında kar kalınlığı oluştu.



Saklıkent Kayak Kompleksinin Genel Müdürü Hasan Sevindi, sabah kar sürpriziyle karşılaştıklarını söyledi.



TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin bulunduğu dağın zirvesine doğru, 35 santimetre kar olduğunu anlatan Sevindi, "Nisan ayında nadiren kar yağardı" dedi.



Vali Münir Karaloğlu da sosyal medya hesabından "9 Nisan Antalya Saklıkent'e kar yağdı. Koronavirüs dünyayı soğutuyor" paylaşımında bulundu.

9 Nisan Antalya Saklıkent’e kar yağdı!



Korona virüs Dünyayı soğutuyor. pic.twitter.com/4TU8yJrNeL — Münir Karaloğlu (@munirkaraloglu) April 9, 2020

''10 YIL ARADAN SONRA İLK DEFA NİSAN AYINDA YİNE KAR GÖRDÜK''

Uzun yıllardır ilk defa nisan ayında kar yağışı gördüklerini belirten Saklıkent Yapı Kooperatifi Başkanı Emin Altıner ise, ''Bu mevsim normallerinin dışında, sabah saat 07.00'de kar yağışı başladı ve 08.30'a kadar aralıksız devam etti. Ara sıra yağmaya da devam ediyor ve şu ana kadar 2 santimetreye yaklaştı. 3 santimi bulması bekleniyor. Genelde aralık sonu başlayıp, mart sonun kadar devam eden kar yağışını bundan 10 yıl önce görmüştük. 10 yıl aradan sonra ilk defa nisan ayında yine kar gördük" diye konuştu.