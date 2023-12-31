Antalya'da şarampole devrilen otomobildeki genç öldü, bir çocuk yaralandı

B.E.B'nin (16) kullandığı 34 TV 2113 plakalı otomobil, Altınkale Mahallesi Akdeniz Bulvarı'nda kontrolden çıkarak şarampole derildi. Yuvarlanan araç, bir ağaca çarparak durabildi.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekibi, sürücü B.E.B'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.



Yaralanan araçtaki 8 yaşındaki Ö.F.B. ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza yerine gelen gencin ve çocuğun yakınları gözyaşı döktü.