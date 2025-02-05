Şarampole yuvarlanan otobüste eşini kaybeden kadın: "Son sözü nefes alamıyorum oldu"

Gece saat 02.00 sıralarında Gazipaşa ilçesinde meydana gelen kazada, Adıyaman Anka Turizm'e ait Mercedes marka yolcu otobüsü, 30 metrelik şarampole yuvarlanmıştı. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9'u ağır 32 kişinin yaralandığı kazanın ardından hastaneye sevk edilen yaralıların tedavileri devam ediyor.

Şarampole yuvarlanan otobüsten yaralı olarak kurtulan Filiz Ergül, "Virajlı yollara girmiştik. Araç hızlıydı ve birden takla atmaya başladı. Dördüncü takladan sonra ağaç, otobüsün içine girdi ve durdu. Sonrasında jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sonuç olarak hastanedeyiz" diye konuştu.