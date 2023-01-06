Antalya'da scooterlara yeni düzenleme

Scooterdaki liseli iki gencin ölümü Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni harekete geçirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi bu kazanın ardından scooterlara ilişkin yeni bir düzenleme yaptı.



Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi'nin kararıyla hız limiti saatte 20 kilometreye düşürüldü. Ayrıca scooterların hız sınırının 50 kilometreyi aştığı yollara girmesi yasaklandı.

KAMU KURUMLARINI ETRAFINA PARK YASAK



Antalya Ulaşım ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç ise 50 kilometre altında hız sınırının olduğu yerlerde kullanılmasını istediklerini belirtti. Öte yandan Tonguç, belli kamu kurumlarının etrafına park edilmesini engellediklerini de açıkladı.

BİLİNÇSIZ KULLANIMIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Scooter artık en çok kullanılan araçlar arasında yer alıyor. Ancak kurallara aykırı kullanılması çoğu zaman ölümle sonuçlanıyor.

O kazalardan biri de geçen aylarda Antalya'da yaşandı.

Vatandaşlar ise karadan haberlerinin olmadıklarını belirtirken bilinçsiz kullananların olduğunu ve doğru bir karar alındığını dile getirdi.

YAPTIRIM OLACAK

Kazaların ve ölümlerin önüne geçmek için alınan kararlar kentteki 6 scooter firmasına da ulaştırıldı.

Karara uymayan firmalara yaptırım uygulanacak.

