Antalya'da sebze meyve yüklü TIR devrildi

TIR'ın yan yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



TIR şoförü Özgür Duman kazayı yara almadan atlatırken, dorsedeki sebze ve meyveler yola saçıldı.



Kaza sonrası TIR'ın bulunduğu yan yol trafiğe kapatılırken, çekicinin gelmesi beklendi. Çekicinin gelmesinin ardından TIR bulunduğu yerden kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.