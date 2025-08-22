Antalya'da serada vahşet: Tüfekle ateş etti, iki kişi öldü
Antalya'nın serada çalıştığı sırada silahlı saldırıya uğrayan iki kişi hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli silahıyla yakalandı.
Antalya'nın Finike ilçesinde A.T. husumet iddiasıyla serada çalışan Fatih Ç. ve Süleyman S.'ye, tüfekle ateş edip olay yerinden kaçtı.
İhbarın üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİLER
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Fatih Ç. ile yanında çalışan demir ustası Süleyman S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
YAKALANDI
Olayın ardından kaçan A.T, ilçeye bağlı Turunçova Mahallesi Akçaybaşı mevkisinde tüfeğiyle birlikte yakalandı. Jandarma komando ekiplerinin katıldığı operasyonla yakalanan A.T. gözaltına alındı.
