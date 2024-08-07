Antalya'da servis minibüsü alev alev yandı

Edinilen bilgilere göre, Korkuteli yolunda bir iş yerine ait servis minibüsü motor bölümünden bir anda alev aldı.



Yangın kısa sürede büyüyerek minibüsü sarmaya başladı. Alev alev yanan araç büyük paniğe neden oldu.

Olayda can kaybı yaşanmazken yangına vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etse de alevler aracı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında minibüs kullanılmaz hale geldi.



Yangın anları ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde, minibüsün alevler içinde kaldığı, dumanların gökyüzüne yükseldiği ve çevredeki vatandaşların yangına müdahale etmeye çalıştığı anlar yer aldı. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.