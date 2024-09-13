Antalya'da servis otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

Antalya'nın Serik ilçesinde otel personelini taşıyan servis otobüsünün yoldan çıkması sonucu 7 kişi yaralandı.

Antalya'da servis otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

'nın Serik ilçesi Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde B.A.Ü. idaresindeki 07 AOY 761 plakalı otel servis otobüsü, yoldan çıkarak şarampole indi.

Otobüs, şarampolde bulunan çalılıklara takılarak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otobüsteki 7 otel çalışanı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü B.A.Ü. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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