Antalya’da sıcak hava: Deniz suyu sıcaklığı 30 dereceyi aştı

Sıcak havanın etkisini sürdürdüğü Antalya’da nem yüzde 83’e ulaşınca vatandaşlar denize koştu. 33 derece hava sıcaklığının bulunduğu kentte deniz suyu sıcaklığı ise 31 derece olarak ölçüldü.

Antalya’da sıcak hava: Deniz suyu sıcaklığı 30 dereceyi aştı

’da yüzde 83’e ulaşan nemden ve yüksek sıcaklıktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Havanın 33, deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 83’e ulaştı.

Sıcaktan ve nemden bunalanlar Konyaaltı sahilinden denize girdi, palmiye ağaçlarının gölgesinde yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü. Bazıları da çocuklarıyla kumsalda oynamayı tercih etti.

Antalya’da sıcak hava: Deniz suyu sıcaklığı 30 dereceyi aştı - 1

Bazı vatandaşlar da park ve bahçelerdeki ağaç gölgesinde oturdu.

Yüksek nem nedeniyle kenti çevreleyen dağları sis kapladı.

Meteoroloji yetkilileri, etkisini sürdüren nemden dolayı hissedilen sıcaklığın daha yüksek olduğunu bildirdi.

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