Antalya'da sıcak hava nem sürüyor: Havuzlara buz atılıyor

Antalya'da sıcak hava ve nem etkisini sürdürüyor. Bir otelde sıcaktan bunalan tatilcileri serinletmek için havuza buz atıldı.

Antalya'da sıcak hava nem sürüyor: Havuzlara buz atılıyor

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, kent merkezinde bugün en yüksek sıcaklık 37 derece, nem oranı ise yüzde 58 olarak kaydedildi.

Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı.

Turizm kentinde, yerli ve yabancı turist yoğunluğu devam ederken otel yönetimleri ise misafirlerini çeşitli etkinliklerle serinletmenin yollarını arıyor.

BUZ ATILIYOR

Oteller sıcaktan bunalan tatilcilerini havuza attıkları buzlarla serinletmeye çalıştı.

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