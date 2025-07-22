Antalya'da sıcaklık rekoru: 45 dereceye ulaşacak

Plajlarda şemsiye altlarını tercih eden tatilciler, zaman zaman denize girerek serinlemeye çalıştı.

Cadde ve sokaklarda ise bunaltıcı hava nedeniyle insan yoğunluğu azaldı. Kent merkezinde bazı vatandaşlar, el tipi mini fanlarla dolaşarak sıcak havayla baş etmeye çalıştı.

Antalya'nın simge noktalarındaki süs havuzları ise kumruların serinleme noktası oldu. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalınmaması konusunda uyarılarda bulundu.



REKOR KIRILACAK



Meteoroloji verilerine göre, temmuz ayı ortama sıcaklığı 28,4 derece olan Antalya'da aşırı sıcaklar cumartesiye kadar sürecek.

Kentte yarın sıcaklığın 42, perşembe 43, cuma günü ise 45 dereceye çıkması bekleniyor.



Meteoroloji verilerine göre, 1930 yılından sonra temmuz ayının en sıcak günü, 6 Temmuz 2020'de 45 derece olarak ölçülmüştü.

Cuma günü tahmin edilen sıcaklığın gerçekleşmesiyle Antalya'da temmuz ayı en sıcak günü rekoru egale olacak.