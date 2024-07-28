Antalya’da sigara izmariti yangın çıkardı

Antalya’da yoldan geçen bir araçtan atılan sigara izmariti, yangına neden oldu.



D-400 Karayolu’nun Manavgat geçişinde araç sürücülerinin attığı izmaritler yangına neden oldu.



Yangın ihbarı üzerine harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler çıkan yangınlara müdahalede bulunarak büyümeden söndürdü.



Yetkililer, araç sürücülerinden duyarlı davranmaları gerektiğini belirterek içtikleri sigaranın izmaritini araçlarından dışarı atmamalarını istedi.