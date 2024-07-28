Antalya’da sigara izmariti yangın çıkardı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir araçtan atılan sigara izmariti yangına neden oldu. Otluk alanda başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya’da sigara izmariti yangın çıkardı

’da yoldan geçen bir araçtan atılan sigara izmariti, yangına neden oldu.

D-400 Karayolu’nun Manavgat geçişinde araç sürücülerinin attığı izmaritler yangına neden oldu.

ihbarı üzerine harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler çıkan yangınlara müdahalede bulunarak büyümeden söndürdü.

Yetkililer, araç sürücülerinden duyarlı davranmaları gerektiğini belirterek içtikleri sigaranın izmaritini araçlarından dışarı atmamalarını istedi.

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