Antalya'da silah kaçakçılarına operasyon

Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen kaçak silah operasyonunda dört kişi gözaltına alındı.

'nın Aksu ilçesinde düzenlenen kaçak silah operasyonunda dört kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı, kentte kaçak silah bulunduran şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin bir otomobilde yaptığı aramada dört ruhsatsız tabanca ve dört şarjör ele geçirildi.

Operasyon kapsamında dört şüpheli gözaltına alındı.

