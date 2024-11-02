Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama
Antalya'nın Alanya ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı soruşturması kapsamında Alanya ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramada 1 uzun namlulu otomatik silah, 12 tabanca, 1 av tüfeği, 19 şarjör, 829 tabanca fişeği ve 84 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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