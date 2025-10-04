Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonu: Dört tutuklama

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan dört şüpheli tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten öldürme", "yaralama" ve "iş yeri kurşunlama" olaylarında kullanılan silahların ticaretinin yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda dört şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, 49 pompalı tüfek ve 4 el telsizi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

