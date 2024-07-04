Antalya'da silah ticareti operasyonu: 1 tutuklama

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde polis ekiplerince, silah ticaretine yönelik operasyon düzenlendi.

Bir şüphelinin kente çok sayıda ruhsatsız silah getirerek piyasaya süreceği yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda, 16 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca, 16 adet şarjör ile 4 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "silah ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.