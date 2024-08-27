Antalya'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Antalya'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Yeşilyurt Mahallesi Araplar mevkisinde, aralarında husumet bulunan iki akraba aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine av tüfeğiyle ateş edilen Ferit Ç. (50) yaşamını yitirdi, E.Ç, A.Ç. ve C.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili A.Ç, N.Ç, H.Ç. ve R.Ç. gözaltına alındı.

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