Antalya'da silahlı sopalı kavga: 3 yaralı

Antalya'da iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.



İddiaya göre aralarında eski bir olaya dayalı husumet bulunan iki grup, bir gün önce yakın arkadaşları tarafından barıştırıldı.

Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki bir kafede dün gece karşılaşan iki grup arasında iddiaya göre yan bakma meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine silah ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis, güvenlik önlemi aldı.

Kovalamaca sonucu silahla kaçan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ekipler, çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu kalabalığı dağıtmaya çalıştı.



Caddeyi trafiğe kapatan ekipler, olayda kullanılan iki tabanca ile sopaları ele geçirdi.