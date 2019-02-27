Antalya'da iki lise öğrencisini sınıfta darbettikleri iddia edilen 8 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocukları Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, bir grup öğrencinin, Kepez Hacı Ekrem Şerife Yazaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 9'uncu sınıf öğrencileri Yağmur S.P. (16) ve Gülşen M'yi (16) sınıflarında darbettikleri iddiasına ilişkin araştırma başlattı.



Polis ekipleri, mağdur öğrenciler ve öğretmenlerin ifadeleri doğrultusunda aynı okulda eğitim gören 8 lise öğrencisini gözaltına aldı. Öğrenciler, ifadeleri alınmak üzere Emniyete götürüldü.

Olaya ilişkin bir öğrencinin daha arandığı bildirildi.



Olay Kepez Hacı Ekrem Şerife Yazaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir hafta önce meydana gelmişti. WhatsApp mesajlaşmasıyla başlayan tartışma sonucu İnönü Meslek Lisesi okula gelen bir grup öğrencinin sınıf içerisinde Yağmur S.P. (16) ve Gülşen M'yi darp ettiği iddia edilmişti.



Antalya Milli Eğitim Müdürülüğü de olaya ilişkin idari soruşturma başlatmıştı.

Olayla ilgili emniyete verilen ifadeler şöyle:

Yağmur S.P'nin annesi Özlem Y.: "Saldırıyı planlayan, İrem K. ismindeki öğrenci. Gülşen ve Yağmur, İrem K.'nin sevgilisiyle okul arkadaşıymış. Gülşen, çocuğa 'okula gelirken şapkamı unutma' diye WhatsApp mesajı atıyor. Bunu da İrem görüyor ve arkadaşlarını toplayıp okulu basıyor. Daha kötüsü okul yönetimi olayı kapatmaya çalıştı. İtiraz edince üzerimize yürüdüler. Öğretmenlerden de şikayetçi olduk.



Kızım ve arkadaşı korkunç bir olayın kurbanı. Kızımın kafası başta olmak üzere her yerinde darp izi var. Olayın üzerinden 5 gün geçti ama kızım hala geceleri uyuyamıyor, bu yüzden de okula gidemiyor. Kızımın boğazını sıkıp kafasını yere vurmuşlar."

Yağmur S.P'nin polise verdiği ifade: "Sınıftaki saldırıdan sonra aşağıya indim. Babam arabayla kapıda bekliyordu. Araca bindim. Bir süre sonra beyaz renkli bir araç önümüzü kesti. Araçtan inenler sınıfta bana saldıranlardı. Erkek öğrenci babama kafa attı. Kızlar ise beni saçlarımdan tutarak yerde sürükledi."



Gülşen M'nin babası Vedat M.: "10'a yakın öğrenci kızıma resmen işkence yapmış. Güvenlik kamerası görüntülerini görünce şoka girdim. Saldırıyı planlayan kız öğrenci okulun girişinde ellerini ovuşturup birbirine vuruyor. Yani o kadar hırslı. Sonraıs ise felaket. Bu çocuklar nasıl bu hale gelmiş. Olaydan beri kızım okula gidemiyor. Yağmur'un ailesi nakil istemiş. Biz de nakil düşünüyoruz."

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, olaydan bilgilerinin olduğunu belirterek "Üzücü bir olay. Konuyla ilgili idari soruşturma başlattık. Olayı nasıl başladığını, varsa ihmalleri araştırıyoruz. Soruşturmanın ardından gerekirse kamuoyuna bilgilendirme yapacağız" diye konuştu.

