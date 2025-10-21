Antalya'da Sırbistan vatandaşının şüpheli ölümü

Antalya'nın Alanya ilçesi Oba Mahallesi'nde ikamet eden Sırbistan vatandaşı Caslav Flipovic'ten (74) haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Flipovic'i odada hareketsiz buldu.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Flipovic'in yaşamını yitirdiği belirlendi.



Ölümü şüpheli bulunan yerleşik yabancının cenazesi, adli tabip ve polis ekibinin incelemesinin ardından otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.