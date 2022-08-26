Antalya'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir evin bahçe kapısına bırakılan bebeğin ailesine ulaşmak için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5716 sokak üzerinde bulunan Mehmet Dinçer’e ait müstakil evin önünde yaşandı. Mehmet Dinçer ile gelini Ebru Dinçer, kapının önünde bebek ağlama sesi duydu.



Mehmet Dinçer, bahçe kapısını açtığında bebek arabasının içerisinde bir bebek olduğunu fark etti.



KAPI ÖNÜNDE AĞLAMA SESİ DUYDU



Gelini Ebru Dinçer ile birlikte bebeği alan Mehmet Dinçer, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Polis ekipleri bebek arabasında yaptığı incelemede bir poşet içerisinde mama, bebek bezi, oyuncak ve bebeğe ait olduğu değerlendirilen aşı kartı buldu.



AŞI KARTINDA İSİM YAZMIYOR



Ekiplerin aşı kartında yaptığı incelemede bebeğin ismine rastlanmazken, annesinin F.S. olduğu tespit edildi.



Sağlık ekiplerinin ilk kontrolü sonrası sağlıklı olduğu belirlenen bebek, ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, bebeğin ailesine ulaşmak için çalışmasını sürdürüyor.