Antalya’da son 1 haftada 490 aranan kişi yakalandı

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerin il genelinde son bir haftada yaptıkları çalışmada, hırsızlık suçlarından 50, dolandırıcılıktan 81, yağmadan 8, cinsel suçtan 5, öldürme suçundan 1 ve diğer suçlardan 345 kişi yakalandı.

Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 163, ifadesinin alınmasına yönelik yakalama emri ile aranan 327 şahıs olmak üzere toplam 490 şahıs adli makamlara sevk edildi.