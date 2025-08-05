Antalya'da soygun: Bıçağı çekti, bilezikleri alıp kaçtı

Üzerinde beyaz kıyafet ve şapkası olan şüpheli, pastanede yarım saat oturup, sigara içtikten sonra yan taraftaki kuyumcu dükkanına girip, bıçakla tehdit ettiği Hüseyin Topuz'dan (48) altınları istedi.

18 bilezik ile kasadaki 14 bin lirayı alan şüpheli, daha sonra iş yerinden çıkarak yaya olarak kaçtı.

Hüseyin Topuz'un ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, Topuz'un ifadesine başvurduktan sonra güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Gasp Büro Amirliği ve Kepez Suç Araştırma ekipleri, eşkalini belirlediği soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.