Antalya'da soygun: Bıçağı çekti, bilezikleri alıp kaçtı
Antalya'da bir kişi, girdiği kuyumcudan 750 bin lira değerinde bilezik ile 14 bin lira nakit parayı alarak kaçtı. Polis kaçan hırsızı arıyor.
Antalya'da bir kişi elindeki bıçakla kuyumcu soydu.
Olay, saat 10.00 sıralarında Kepez'deki Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde yer alan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi.
Üzerinde beyaz kıyafet ve şapkası olan şüpheli, pastanede yarım saat oturup, sigara içtikten sonra yan taraftaki kuyumcu dükkanına girip, bıçakla tehdit ettiği Hüseyin Topuz'dan (48) altınları istedi.
18 bilezik ile kasadaki 14 bin lirayı alan şüpheli, daha sonra iş yerinden çıkarak yaya olarak kaçtı.
Hüseyin Topuz'un ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, Topuz'un ifadesine başvurduktan sonra güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Gasp Büro Amirliği ve Kepez Suç Araştırma ekipleri, eşkalini belirlediği soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.
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