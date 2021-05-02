Antalya'da su altına dalan turist ceset buldu

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize giren bir turist, denizin dibinde bir erkek cesedi buldu.

Olay saat 15.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İran'dan Antalya’ya tatile gelen Nima Şerbetzade, deniz gözlükleri ile sahilde denize girdi.Deniz yüzeyinde bir süre yüzen adam, su altında bir cisim gördü. Gözlüklerin de yardımı ile suya dalan ve gördüğü cismin ceset olduğunun farkına varan adam, durumu sahilde bulunan diğer vatandaşlara bildirdi.

Vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Denizden ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ve deniz polisi ekibi gelerek olay yerini netleştirmeye çalıştı.

SABAH DENİZE GİRMİŞ

Yapılan çalışmaların ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı su altı ekipleri dalarak cesedi dışarı çıkardı. Yapılan incelemede cesedin Ali Yılmaz'a (45) ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan araştırmada şahsın sabah saatlerinde sahile gelerek denize girdiği ve sonrasında kaybolduğu öğrenildi. Olay yerinde bulunan çantası ise ekipler tarafından merkeze götürüldü. Polisin olayla ilgili geniş çaplı araştırması devam ediyor.

BOĞULMUŞ YA DA İNTİHAR ETMİŞ OLABİLİR

Cesedi ilk olarak su altında gören Nima Şerbetzade, “Yüzerken gözlük ile bir ceset gördüm. Erkekti 40-50 yaşındaydı. Elbisesi var. Geldim, bu arkadaşlara haber verdim. Onlar da baktı. Biraz korktum. Heykel gibi görünüyordu” sözlerine yer verdi.

Bir başka görgü tanığı Saim Duman da, “Arkadaş denizin içerisinde bir ceset olduğunu söyledi. Yüzükoyun yatıyordu. Sabah girmiş. Çantası buradaymış. Polis ekipleri gelip çantasını götürmüş. Adam boğulmuş veya intihar etmiş. Biz de bilmiyoruz” dedi.

Polise ifade veren bir temizlik görevlisi ise sabah saatlerinde 45-50 yaşlarında, alkollü bir kişinin deniz kenarında oturduğunu, bir süre sonra denize girdiğini gördüğünü, ardından sahilde kalan kıyafetler ile çantayı polise ihbar ettiğini söyledi.



Ceset polis ekiplerinin olay yerinde incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.