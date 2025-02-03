Antalya'da şubatta yazdan kalma gün

Antalya'da yazdan kalma hava yaşanıyor. Güneşli havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu, bazıları denizde yüzdü.

Antalya'da şubatta yazdan kalma gün

Sömestr tatilinin sona erip okulların açılmasına rağmen sahillerinde yoğunluk devam etti.

Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldü kentte, güneşli havayı fırsat bilenler Konyaaltı, Sarısu ve Lara plajlarında vakit geçirdi.

Antalya'da şubatta yazdan kalma gün - 1

Konyaaltı Sahili'nde birçok kişi güneşlendi, bazıları da denize girmeyi tercih etti.

Sporseverler ise kürek sörfü yaptı, bisiklete bindi ve yürüyerek güzel havanın tadını çıkardı.

Bazı aileler ise sahil bandında piknik yaptı.

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