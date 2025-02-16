Antalya'da şubatta yazdan kalma gün

Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Antalya'da kış aylarında bahar havası yaşanıyor. Kentte güneşli havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ile turistler sahillerde vakit geçirdi, bazıları denize girdi.

Antalya'da şubatta yazdan kalma gün

Hava ve deniz suyu sıcaklığının 18 derece, nem oranının yüzde 52 ölçüldüğü kentte güneşli hava hakim oldu.

Güzel havayı fırsat bilenler, hafta sonunu Konyaaltı, Sarısu ve Lara sahillerinde geçirdi.

Antalya'da şubatta yazdan kalma gün - 1

Yoğunluk yaşanan Konyaaltı Sahili'nde çok sayıda kişi plajlarda güneşlendi, bazıları denizde yüzdü.

Bazıları da sahil bandında yürüyüş yapıp bisiklete binmeyi tercih etti.

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