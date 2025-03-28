Antalya'da suç örgütü operasyonu: 21 tutuklama

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı ile Antalya İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve KOM Şube Müdürlükleri ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Elebaşılığına M.K.'nin yaptığı suç örgütünün, Antalya merkez ve Şanlıurfa başta olmak üzere çeşitli illerden temin ettikleri uyuşturucuyu Alanya'da sattıkları belirlendi.

Ekipler, 26 Mart'ta Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda "Uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan 8, "Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan 45 olmak üzere 53 şüpheliye yönelik işlem yapıldı. Aramalarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 19 kişi daha gözaltına alındı.

Operasyonlarda 1 kilo 750 gram metamfetamin, 45 gram kubar esrar, 4 bin 800 kullanımlık sentetik kannabinoid, 40 sentetik hap, 3 av tüfeği, dedektör ve bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan 72 şüpheliden işlemleri tamamlanan 27'si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 21'i tutuklanırken, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.