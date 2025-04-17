Antalya'da şüpheli kadın ölümü: Vücudunda morluklar tespit edildi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan dört katlı apartmanın son katında tek başına yaşayan Gözde Gökalp'tan haber alamayan yurt dışındaki ablası, kardeşinin sevgilisi H.Ş.'yi arayarak durumu bildirdi.

H.Ş., Gözde Gökalp'ın ablasına, eve gidip bakacağını söyledi. Bu esnada Gökalp'in yine yurt dışında yaşayan babası da Antalya'da yaşayan çilingir arkadaşına durumu anlatıp, eve gidip içeri girmesini söyledi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sabah saatlerinde çilingir eve gidip kapıyı açınca, Gözde Gökalp'ı oturma odasında yüzüstü hareketsiz gördü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, ekipler, Gökalp'in hayatını kaybettiğini belirledi.

