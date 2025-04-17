Antalya'da şüpheli kadın ölümü: Vücudunda morluklar tespit edildi
Yalnız yaşadığı evde cansız bedeni bulunan Gözde Gökalp'ın vücudunda morluklar tespit edildi. Ekipler, cinayet ihtimali üzerine geniş çaplı çalışma başlatırken, erkek arkadaşı polis merkezine götürüldü.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan dört katlı apartmanın son katında tek başına yaşayan Gözde Gökalp'tan haber alamayan yurt dışındaki ablası, kardeşinin sevgilisi H.Ş.'yi arayarak durumu bildirdi.
H.Ş., Gözde Gökalp'ın ablasına, eve gidip bakacağını söyledi. Bu esnada Gökalp'in yine yurt dışında yaşayan babası da Antalya'da yaşayan çilingir arkadaşına durumu anlatıp, eve gidip içeri girmesini söyledi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sabah saatlerinde çilingir eve gidip kapıyı açınca, Gözde Gökalp'ı oturma odasında yüzüstü hareketsiz gördü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, ekipler, Gökalp'in hayatını kaybettiğini belirledi.
ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU
Ölümün şüpheli bulunması üzerine adrese olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.
Ekiplerin ve savcılığın incelemesinin ardından Gözde Gökalp'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
CİNAYET İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR
Gökalp'ın vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar tespit edilmesi üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.
Ekipler çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, siteye girenler için kimlik tespiti çalışması gerçekleştirdi.
Cinayet ihtimalini değerlendiren ekipler, çalışmalarını sürdürürken, Gözde Gökalp'in erkek arkadaşı H.Ş., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
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