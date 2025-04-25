Antalya'da şüpheli ölüm: İş yerinde cansız bedeni bulundu
Antalya'da evsiz Oktay Ozan Şehitoğlu, zaman zaman kaldığı iş yerinde ölü bulundu. Ölümün şüpheli bulunması üzerine Şehitoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan beş katlı binanın birinci katındaki iş yerinde evsiz 54 yaşındaki Oktay Ozan Şehitoğlu, zaman zaman kaldığı başkasına ait iş yerine dün akşam saatlerinde gelip uyudu.
Bugün öğle saatlerinde gelen iş yeri sahibi, hareketsiz haldeki Şehitoğlu'nu uyandıramayınca durumu 112'ye bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla gelen sağlık ekibi, Oktay Ozan Şehitoğlu'nun hayatını kaybettiği belirledi.
ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU
Ölümün şüpheli bulunması üzerine Şehitoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
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