Antalya'da şüpheli ölüm: İş yerinde cansız bedeni bulundu

Antalya'da evsiz Oktay Ozan Şehitoğlu, zaman zaman kaldığı iş yerinde ölü bulundu. Ölümün şüpheli bulunması üzerine Şehitoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Antalya'da şüpheli ölüm: İş yerinde cansız bedeni bulundu

'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan beş katlı binanın birinci katındaki iş yerinde evsiz 54 yaşındaki Oktay Ozan Şehitoğlu, zaman zaman kaldığı başkasına ait iş yerine dün akşam saatlerinde gelip uyudu.

Bugün öğle saatlerinde gelen iş yeri sahibi, hareketsiz haldeki Şehitoğlu'nu uyandıramayınca durumu 112'ye bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla gelen sağlık ekibi, Oktay Ozan Şehitoğlu'nun hayatını kaybettiği belirledi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Ölümün şüpheli bulunması üzerine Şehitoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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