Antalya'da şüpheli ölüm: Öğretmeninin evinde bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 17 yaşındaki bir gencin öğretmeninin evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.



Olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katında yaşandı.



Almanca öğretmeni H.G’nin (30) evine gece 01.30 sıralarında öğrencisi Y.K. (17), 5 arkadaşıyla birlikte geldi.



Sabah saatlerinde evde hareketsiz olarak bulunan Y.K. için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Y.K’nin hayatını kaybettiğini belirledi.



Polis ekipleri evde yaptığı incelemede, hayatını kaybeden gencin üst kısmının çıplak olduğunu ve üzerinden çıkan elbisenin ıslak olduğunu tespit etti.



''SABAH UYANDIĞIMDA FARK ETTİM''



Öğretmen H.G’nin olay yerindeki ilk ifadesinde öğrencisiyle arkadaşlarının gece kendisine bir şeyler içmek için geldiğini, sadece kahve içip gece 03.00 sıralarında uyuduğunu ve sabah 07.00 sıralarında işe gitmek için hazırlandığı esnada Y.K’yi odada hareketsiz vaziyette gördüğünü söylediği öğrenildi.



Öte yandan, gençlerden birisinin sabah erken saatlerde çöp konteynerine çöp attığının tespit edilmesi üzerine, konteynerde polis inceleme yapsa da atılan malzemelere ulaşamadı.



İlk ifadelerinin ardından gençler ve öğretmen H.G. ifadeleri alınmak için polis merkezine götürüldü.



Y.K.’nin cenazesi ise savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası kesin ölüm nedeni incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.