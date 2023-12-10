Antalya'da taksicilerden elektrikli araçlar için ''korsan taşımacılık'' şikayeti

Türkiye’nin birçok yerinde elektrikli skuter, motosiklet ve aracıyla sisteme dahil olanların ulaşım hizmeti verdiği şirket, Antalya’da taksici esnafı tarafından savcılığa şikeyet edildi.



Önceki dönemin Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanı Niyazi Özçelik, taksici esnafı adına savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde şirketin verdiği hizmet nedeniyle çok sayıda suçu bünyesinde barındırdığını ifade etti.



Özçelik, haksız rekabet, dolandırıcılık, kişisel verilerin güvenliğini ihlal, kişisel verilerin korunması kanununu ihlal, faturasız yolcu taşınması nedeniyle haksız ve usulsüz gelir elde etme, vergi usul kanununa ve diğer mevzuatlara aykırılık konularında şikayetçi oldu.



''HATIR TAŞIMACILIĞI ADI ALTINDA KORSAN TAŞIMACILIK''



Cep telefonundan girilen uygulamada seçilen güzergaha göre o güzergahta hizmet veren araç sahiplerine yönlendirildiği ve ekranda bir ücret belirdiğini de dilekçesinde anlatan Özçelik, “Taksi fiyatlarına göre nispeten daha ucuz bir fiyat ile taksilere haksız rekabet uygulanıyor. Uygulama tam olarak trafikte ücret karşılığı yolcu taşıyarak, korsan taksicilik yapmaktadır. Taksi ile ortalama 100-150 lira arasında gidilecek bir yolculuk 50-60 lira fiyat verilerek yolculuğun ücreti karşılığında açık bir şekilde beyan edilmesi nedeniyle hatır taşımacılığı olmadığı açıkta ortadadır." ifadelerini kullandı.



Özçelik araçlarda taşıma işine dayanak hiçbir belgenin bulunmadığını da belirtti. Dilekçesinin devamında bilirkişi incelemesi talep etti ve uygulamanın verdiği hizmetlere erişim engeli getirilmesi için tedbir kararı alınması gerektiğini söyledi.