Antalya'da tapu müdürlüğü operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyede

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet alma', 'Rüşvet verme', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği tarafından Gazipaşa Tapu Müdürlüğü'nde gerçekleşen usulsüz işlemlere ilişkin 9 Temmuz'da operasyon düzenlendi. Gazipaşa eski tapu müdürü Z.Ç. ile B.Ç., N.Ç., M.T., M.E., G.B. ve H.D. operasyonda gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından bugün, öğleden sonra, yoğun güvenlik önlemleriyle Gazipaşa Adliyesi'ne sevk edildi. (

