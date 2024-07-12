Antalya'da tapu müdürlüğü operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyede

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Tapu Müdürlüğü'ndeki usulsüz işlemlere ilişkin soruşturmada gözaltına alınan eski tapu müdürünün de aralarında olduğu 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Antalya'da tapu müdürlüğü operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyede

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet alma', 'Rüşvet verme', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği tarafından Gazipaşa Tapu Müdürlüğü'nde gerçekleşen usulsüz işlemlere ilişkin 9 Temmuz'da operasyon düzenlendi. Gazipaşa eski tapu müdürü Z.Ç. ile B.Ç., N.Ç., M.T., M.E., G.B. ve H.D. operasyonda gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından bugün, öğleden sonra, yoğun güvenlik önlemleriyle Gazipaşa Adliyesi'ne sevk edildi. (

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