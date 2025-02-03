Antalya'da tarihi binada korkutan yangın: Mahalleli sokağa döküldü

Balbey Mahallesi'nde iki katlı tarihi binadan yükselen dumanları görenler ihbarda bulundu. İtfaiye yangının çevredeki binalara sıçramaması için önlem aldı. Yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonucu söndürülen yangının ardından binada hasar oluştu.



Mahalle muhtarı Abdullah Uyaroğlu, binanın geçen seneye kadar aktif olarak kullanıldığını söyledi.



Binanın geçen yıl satıldığını, alan kişiyi de bu tarz olaylara karşı uyardıklarını belirten Uyaroğlu, "İçeriye devamlı birileri girip çıkıyordu. Daha önce polise defalarca bildirdik. Onlar boşaltıyordu ama daha sonra çıkanlar tekrar geliyordu. Bu gece başımıza da böyle sıkıntılı bir durum geldi. Bu 100-150 senelik bir yapı. Büyük ihtimalle tekrar restore edilecek. Mahallemize büyük geçmiş olsun." diye konuştu.