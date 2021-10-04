Antalya'da tarihi eser operasyonu: 2 altın heykel ele geçirildi

Antalya'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda altın "Meryem Ana" ve "Tanrıça Artemis" heykeli ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.



Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bir kişinin elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Çalışma kapsamında Konyaaltı ilçesi Bahtılı Mahallesi'nde durdurulan bir araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen altın "Meryem Ana" ve "Tanrıça Artemis" heykeli ele geçirildi.



Operasyonda şüpheli A.G. gözaltına alındı.



Ele geçirilen tarihi eserler ise incelenmek üzere Antalya Müze Müdürlüğü'ne teslim edilecek.



