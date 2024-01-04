Antalya'da tarihi konakta yangın

Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, konağın yaklaşık 250 yıllık olduğunu söyledi.



Konağın yanmasına üzüldüklerini belirten Uyaroğlu, "Konak uzun süredir kullanılmıyordu. Balbey, kentte Kaleiçi bölgesinden sonra ilk yerleşim yeri olan mahallelerden. Bu şeklide çok sayıda konak var ve çoğu da kullanılmıyor. Bu konaklara izinsiz giren insanlar geceyi burada geçiriyor ve bazen yangına neden oluyor." dedi.