Antalya'da tartıştığı oğlunu öldüren baba tutuklandı

Haspınar Mahallesi'nde dün otomobil içinde tartıştığı oğlu İsmail K'yi (26) yanındaki tabancayla vurarak öldüren Mustafa K'nin (62), jandarmadaki işlemleri tamamlandı.



Ekiplerce adliyeye sevk edilen zanlı, "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.



Zanlı adliyeye götürüldüğü sırada gazetecilere, "Pişmanım." dedi.



Serik ilçesi Haspınar Mahallesi'nde dün otomobil içindeki baba Mustafa K. (62) ve oğlu İsmail K. (26) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı.

Tartışma sırasında Mustafa K. yanındaki tabancayla oğluna ateş etmişti. Sağlık ekipleri arabada sürücü koltuğunda oturur vaziyette bulunan İsmail K'nin hayatını kaybettiğini belirlemiş, oğlunun başından ayrılmayan Mustafa K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

