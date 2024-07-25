Antalya’da tatil yapan uzman çavuştan acı haber

Antalya’ya ailesiyle birlikte tatile gelen Mardin Jandarma Özel Harekat Taburu'nda görevli Uzman Çavuş Mehmet Olgun, yüzmek için girdiği denizde boğuldu. Olgun’un cenazesi, toprağa verilmek üzere Batman’ın Gerçüş ilçesine gönderildi.

Antalya’da tatil yapan uzman çavuştan acı haber

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’ya tatile gelen uzman çavuş, denizde boğuldu.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Finike’deki Mağaralı Koyu’nda meydana geldi.

Tatilini geçirmek için Finike'ye gelen Mardin Jandarma Özel Harekat Taburu’nda görevli Uzman Çavuş Mehmet Olgun, yüzmek için eşi ve 2 çocuğuyla Mağaralı Koyu’na gitti.

Bir süre yüzen Olgun’un su üzerinde hareketsiz olduğunu görenler, müdahale ederek kıyıya çıkardı.

Antalya’da tatil yapan uzman çavuştan acı haber - 1

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri gelerek, Olgun’a ilk müdahaleyi yaptı.

Daha sonra gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Mehmet Olgun, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olgun, Finike Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya’da tatil yapan uzman çavuştan acı haber - 2

MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Adli Tıp Kurumu’nda sabah saatlerinde yapılan otopsinin ardından Olgun’un cansız bedeni, yeğenine teslim edildi.

Mehmet Olgun’un cenazesi, toprağa verilmek üzere Batman'ın Gerçüş ilçesi Kayapınar köyüne gönderildi.

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