Antalya’da tatil yapan uzman çavuştan acı haber

Antalya’ya tatile gelen uzman çavuş, denizde boğuldu.



Olay, dün saat 20.00 sıralarında Finike’deki Mağaralı Koyu’nda meydana geldi.



Tatilini geçirmek için Finike'ye gelen Mardin Jandarma Özel Harekat Taburu’nda görevli Uzman Çavuş Mehmet Olgun, yüzmek için eşi ve 2 çocuğuyla Mağaralı Koyu’na gitti.



Bir süre yüzen Olgun’un su üzerinde hareketsiz olduğunu görenler, müdahale ederek kıyıya çıkardı.