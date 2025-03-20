Antalya’da tefeci operasyonu: 15 milyar liralık mal varlığına el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Antalya'da tefecilere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.



C.F.'nin elebaşılığını yaptığı tefeci organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 45 şüpheli yakalandı.

Operasyon sonucu 15 milyar TL değerinde bir adet beş yıldızlı otel (250 odalı), OSB üzerinde fabrika bulunan 220 dönümlük arazi, 3 adet apartman (18 daire), iki adet büyük et entegre tesisi, 29 adet villa, 6 adet iş yeri, 71 adet arsa/tarla, 76 adet araç ile 4 adet şirkete 5549 Sayılı Kanun gereğince, MASAK raporuna istinaden adli makamlarca el konuldu.



4 şirkete ise kayyum atandı.

BİRDEN FAZLA TEFECİYE BORÇLANDIRMIŞLAR



Şüphelilerin; tefe faizi uygulayarak mağdurları birden fazla tefeciye borçlandırdıkları, çekleri ve senetleri şantaj, tehdit yoluyla tahsil ettikleri ve mağdurların şikâyetçi olmalarını engelledikleri, teminat olarak aldıkları çekleri ise faktoring şirketlerinden nakit paraya çevirerek, çek bedeli üzerinden yüksek oranlarda komisyon adı altında faiz bedeli aldıkları tespit edildi.