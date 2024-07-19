Antalya'da tekne kazası geçiren ATSO Başkanı Ali Bahar yaşamını yitirdi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, Kemer’de tekne kazası geçirdi. Düştüğü denizde teknenin pervanesine çarpan Bahar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya'da tekne kazası geçiren ATSO Başkanı Ali Bahar yaşamını yitirdi
Tekne kazası ardından hayatını kaybeden Ali Bahar kimdir? (ATSO Başkanı Ali Bahar'ın özgeçmişi)

Tekne kazası ardından hayatını kaybeden Ali Bahar kimdir? (ATSO Başkanı Ali Bahar'ın özgeçmişi)

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'nın Kemer ilçesinde geçirdiği kazası sonucu ağır yaralanan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, hastanede hayatını kaybetti.

Aynı zamanda Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanlığı yapan Bahar, teknede yaşadığı nedeniyle ağır yaralandı.

İhbar üzerine marinaya gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Bahar, tedaviye alındı.

Bahar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Bahar'ın kendi teknesiyle hareket halindeyken denize düştüğü ve pervaneye çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

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