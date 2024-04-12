Antalya'da teleferik kabini düştü: 1 ölü, 7 yaralı

Ekipler, yaralıların tahliyesi için çalışmalara başladı.



Bu arada, kazanın ardından teleferik sisteminin durması nedeniyle havadaki kabinlerde çok sayıda kişi mahsur kaldı.



Mahsur kalan kişilerin güvenli bir şekilde aşağı indirilmesi için de çalışma yapıldığı bildirildi.