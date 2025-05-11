Antalya'da tepki çeken görüntü: İki polis görevden uzaklaştırıldı

Antalya'nın Kepez ilçesi Varsak Ayanoğlu Mahallesi'nde bir kişinin, motosikletli polisler tarafından dövüldüğü anlara ait görüntüler sosyal medyada yayınlanmış ve yaşananlar tepki çekmişti.

Olayla ilgili iki polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"11 Mayıs 2025 günü ilimizde, Motosikletli Polis Timleri Amirliği'nde görev yapan personelin, bir şahsa yönelik darp eyleminde bulunduklarına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine, Emniyet Müdürlüğümüz tarafından ilgili personel ivedilikle görevden uzaklaştırılmış olup haklarında idari soruşturma başlatılmıştır."